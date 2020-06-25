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Поправки в Конституцию ,  
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Медведев проголосовал по поправкам в Конституцию

Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости)

Заместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев проголосовал по вопросу принятия поправок в Конституцию страны. Об этом сообщает «РИА Новости».

По данным агентства, Медведев проголосовал на избирательном участке в гимназии 1448 на улице Довженко.

25 июня в Москве открылись избирательные участки для голосования по поправкам в Конституцию. Они будут открыты до 20:00 мск. Голосование продлится неделю. Последний день плебисцита — 1 июля — объявлен выходным.

В Москве стартовало голосование по поправкам в Конституцию
Общество
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Как ранее сообщил заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут, в Москве будут работать свыше 3,6 тыс. избирательных участков. Одновременно проводится онлайн-голосование. На портале 2020og.ru россияне могут проголосовать с 10:00 мск 25 июня до 20:00 мск 30 июня.

Изначально голосование по поправкам в Конституцию было намечено на 22 апреля. Позже его перенесли из-за эпидемии коронавируса.

Теги: Конституция, Дмитрий Медведев
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