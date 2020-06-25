Роструд напомнил о короткой рабочей неделе из-за голосования по поправкам

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Следующая рабочая неделя будет сокращенной из-за голосования по поправкам в Конституцию, которое состоится 1 июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роструда.

«Россиян ждет сокращенная рабочая неделя в связи с общероссийским голосованием по правкам в Конституцию, которое пройдет в среду, 1 июля. Он был объявлен нерабочим днем с оплатой как нерабочий праздничный день», — напомнили в Роструде.

Как объяснили в ведомстве, граждане, работающие 1 июля, получат в этот день оплату в двойном размере.

При этом для тех, кто в этот день не работает, оплата труда за июль не будет снижена. По данным Роструда, такой принцип оплаты связан с тем, что в соответствии с законодательством, в день всенародного голосования на оплату работников распространяются те же нормы Трудового кодекса, что и на оплату труда в праздничные дни.