От COVID-19 в Москве выздоровели еще 926 пациентов

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В Москве выздоровели еще 926 болевших COVID-19 пациентов, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Общаее числовызоровевших в столице с начала эпидемии превысило 142 тыс. человек.

Накануне, 23 июня, оперативный штаб отчитался о 12 умерших пациентах с коронавирусом. Эта цифра стала минимальной для Москвы с 16 апреля, когда жертвами эпидемии в городе стали семь человек. С тех пор количество летальных исходов в столице только увеличивалось, а на максимуме (30 мая) достигло 78.

Материал дополняется