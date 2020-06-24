В Москве умерли 12 пациентов с коронавирусом

Показатель летальности в столице оказался самым низким с середины апреля

Фото: Мурад Оруджев / РИА Новости

В Москве за последние сутки умерли 12 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным тестом на коронавирусом, сообщает столичный оперативный штаб.

Этот показатель стал минимальным с 16 апреля. Тогда жертвами коронавируса в городе стали 7 человек. С тех пор количество летальных исходов в столице увеличивалось, а на максимуме (30 мая) достигло 78.

По данным федерального оперативного штаба на утро 24 июня с начала эпидемии коронавируса в Москве умерли 3657 человек. С учетом новых данных в столице жертвами коронавирусной инфекции стали 3669 человек.

Москва по-прежнему лидирует по числу летальных случаев среди всех российских регионов. Далее следуют: