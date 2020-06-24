К причинам катастрофы Airbus в Пакистане отнесли разговоры о коронавирусе

Место крушения пассажирского авиалайнера Airbus A320 «Международных авиалиний Пакистана» недалеко от города Карачи (Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press)

Причиной крушения пассажирского авиалайнера Airbus A320 «Международных авиалиний Пакистана» 22 мая стал человеческий фактоh. В частности, пилоты отвлекались от управления на разговоры о коронавирусе. Об этом заявил министр гражданской авиации Пакистана Гулам Сарвар Хан, передает Reuters.

«Самолет был готов к полету на сто процентов, никаких технических неисправностей не обнаружено. Пилоты не были сосредоточены на полете из-за пандемии коронавируса, которая затронула их семьи», — заявил министр.

По словам Хана, из-за дискуссии о COVID-19 пилоты проигнорировали несколько предупреждений о приближении к земле, превышении скорости и отсутствии шасси. «Они были предупреждены диспетчерами, но сказали, что справятся сами, и продолжили обсуждать коронавирус», — пояснил министр.

Хан отметил, что к катастрофе привело сразу несколько ошибок как пилотов, так и авиадиспетчеров. В частности, пилоты за пять миль до взлетно-посадочной полосы убрали ранее выпущенные шасси. После первой попытки приземления оказались повреждены оба двигателя, однако диспетчеры не проинформировали пилотов о том, что двигатели загорелись.