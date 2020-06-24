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Общество ,  
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К причинам катастрофы Airbus в Пакистане отнесли разговоры о коронавирусе

Место крушения пассажирского авиалайнера Airbus A320 «Международных авиалиний Пакистана» недалеко от города Карачи
Место крушения пассажирского авиалайнера Airbus A320 «Международных авиалиний Пакистана» недалеко от города Карачи (Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press)

Причиной крушения пассажирского авиалайнера Airbus A320 «Международных авиалиний Пакистана» 22 мая стал человеческий фактоh. В частности, пилоты отвлекались от управления на разговоры о коронавирусе. Об этом заявил министр гражданской авиации Пакистана Гулам Сарвар Хан, передает Reuters.

«Самолет был готов к полету на сто процентов, никаких технических неисправностей не обнаружено. Пилоты не были сосредоточены на полете из-за пандемии коронавируса, которая затронула их семьи», — заявил министр.

По словам Хана, из-за дискуссии о COVID-19 пилоты проигнорировали несколько предупреждений о приближении к земле, превышении скорости и отсутствии шасси. «Они были предупреждены диспетчерами, но сказали, что справятся сами, и продолжили обсуждать коронавирус», — пояснил министр.

Катастрофа пассажирского лайнера в Пакистане. Фоторепортаж
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Хан отметил, что к катастрофе привело сразу несколько ошибок как пилотов, так и авиадиспетчеров. В частности, пилоты за пять миль до взлетно-посадочной полосы убрали ранее выпущенные шасси. После первой попытки приземления оказались повреждены оба двигателя, однако диспетчеры не проинформировали пилотов о том, что двигатели загорелись.

«И когда самолет совершал заход на посадку во второй раз, он не имел необходимой мощности и упал на жилой район», — резюмировал министр.

Airbus A320 упал на жилые дома недалеко от аэропорта пакистанского города Карачи 22 мая. На его борту находились 99 человек, выжить удалось только двум из них. Изначально предполагалось, что причиной крушения стало столкновение самолета со стаей птиц.

Теги: авиакатастрофа, Пакистан, коронавирус
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