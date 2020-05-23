В Пакистане сообщили о гибели 97 человек при крушении самолета

В результате крушения пассажирского самолета «Пакистанских международных авиалиний» близ Карачи погибли 97 человек, сообщает в Twitter Минздрав пакистанской провинции Синд.

По данным ведомства, на борту лайнера находилось 99 человек. Из них 97 погибли и двое выжили.



Самолет потерпел крушение 22 мая. Он упал на жилые дома примерно в 4 км от аэропорта. Reuters со ссылкой на авиационные власти Пакистана сообщал, что на борту находились 107 человек: 99 пассажиров и восемь членов экипажа. В заявлении авиакомпании в Facebook говорится, что на борту лайнера было 99 человек, в том числе восемь членов экипажа.

Сначала мэр Карачи Васим Ахтар заявил Reuters, что, по предварительным данным, в авиакатастрофе никто не выжил. Позже власти провинции Синд сообщили, что спастись удалось по меньшей мере двум людям.

В то же время СМИ называли большее число выживших. Так, по данным издания The Nation, в один из госпиталей доставили 15 пострадавших пассажиров, а в другой — еще 17 человек.