Порошенко заявил о деле против него из-за независимости украинской церкви

Петр Порошенко на церемонии вручения Томоса, 2019 год (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что в отношении дело возбуждено новое уголовное дело, на этот раз «за разжигание межрелигиозной розни».

«Оказывается, они возбудили против меня еще одно дело, — дословно цитирую, я ничего не выдумываю. За разжигание межрелигиозной розни путем получения томоса и создания Православной церкви Украины», — заявил Порошенко, выступая перед зданием Печерского районного суда Киева, где в четверг должно быть рассмотрено ходатайства прокуратуры об избрании меры пресечения Порошенко в виде взятия его под стражу.

«Друзья, это маленькая месть маленьких, закомплексованных людей, которые не любят Украину. Но мы с вами точно их не боимся», — заявил Порошенко.

Он уверен, что все обвинения против него «написаны» в Кремле, а на Украине лишь «транслируются».

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