Захарова ответила на слова замглавы МИД Украины о долгах России

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова упрекнула в безделье заместителя министра иностранных дел Украины Василия Боднара, который заявил, что Россия задолжала Украине «около 100 миллионов долларов» за базирование флота в Крыму. Ее слова передает ТАСС.

«Уже не знают, что придумать, лишь бы делом не заниматься», — сказала Захрова.

Боднар объяснил свою позицию о долгах Москвы тем, что в 2014 году Россия в одностороннем порядке денонсировала соглашения о базировании Черноморского флота в Крыму. По его словам, правовые процедуры при этом были проигнорированы, поэтому соглашения должны действовать.Боднар отметил, что за базирование флота в Крыму Москва должна выплачивать по $100 млн ежегодно.

Соглашение о базировании российского Черноморского флота в Крыму было заключено между Москвой и Киевом в 1997 году. Срок действия договоренности истекал в 2017 году. За аренду военно-морских баз Россия платила Украине $97,75 млн ежегодно.