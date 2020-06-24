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Захарова ответила на слова замглавы МИД Украины о долгах России

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова упрекнула в безделье заместителя министра иностранных дел Украины Василия Боднара, который заявил, что Россия задолжала Украине «около 100 миллионов долларов» за базирование флота в Крыму. Ее слова передает ТАСС.

«Уже не знают, что придумать, лишь бы делом не заниматься», — сказала Захрова.

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Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Боднар объяснил свою позицию о долгах Москвы тем, что в 2014 году Россия в одностороннем порядке денонсировала соглашения о базировании Черноморского флота в Крыму. По его словам, правовые процедуры при этом были проигнорированы, поэтому соглашения должны действовать.Боднар отметил, что за базирование флота в Крыму Москва должна выплачивать по $100 млн ежегодно.

Соглашение о базировании российского Черноморского флота в Крыму было заключено между Москвой и Киевом в 1997 году. Срок действия договоренности истекал в 2017 году. За аренду военно-морских баз Россия платила Украине $97,75 млн ежегодно.

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В 2010 году Москва и Киев договорились, что с 2017 года соглашение о базировании флота продлится на 25 лет, а арендная плата составит $100 млн в год. При этом Москва обязалась предоставить Киеву скидку на газ в размере 30%.

В марте 2014 года, после присоединения Крыма к России, Москва в одностороннем порядке денонсировала соглашения, а все скидки на поставку газа были отменены.

Теги: Крым, долг, флот
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