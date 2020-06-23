Путин сообщил об изменившем уклад жизни россиян сложном периоде

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Последние три месяца резко изменили привычный уклад жизни россиян. Об этом заявил в ходе обращения к нации президент России Владимир Путин. Трансляцию вел телеканал РБК.

«Но в эти, безусловно, сложные дни, недели, месяцы у всех нас было совсем другое ощущение времени. Слишком многое они в себя вместили. Резко изменившийся уклад жизни, вынужденные ограничения для работы и общения, тревоги и опасения и даже горечь потерь», — сказал президент.

Президент также указал на то, что в стране и в обществе не наблюдалось растерянности, а многих людей объединило четкое понимание, что победить угрозу можно сообща. По словам Путина, россияне действовали, опираясь на эти ценности, именно поэтому удалось ответить на вызов колоссальной сложности.

В ходе обращения Путин также заявил, что России удалось вырвать время у эпидемии коронавируса и подготовиться к удару.

20 июня глава государства заявил, что эпидемия коронавируса в России начинает отступать. При этом он отметил, что борьба с вирусом продолжается, а нагрузка на медработников остается высокой.

В России с начала эпидемии коронавируса зафиксировали более 599,7 тыс. случаев заражения, прирост за последние сутки составил 7495 зараженных.