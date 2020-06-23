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Путин заявил о «вырванном у эпидемии» времени

Заранее введенные ограничительные меры на границах России и объявление периода нерабочих дней в стране дали время на то, чтобы подготовиться к эпидемии, уверен президент. По его мнению, это спасло десятки тысяч жизней
Владимир Путин в Ново-Огарево во время обращения к гражданам России
Владимир Путин в Ново-Огарево во время обращения к гражданам России (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Президент России Владимир Путин в обращении к гражданам заявил, что России удалось вырвать у эпидемии время и подготовиться к удару. Трансляцию обращения вел РБК.

«Борьба с эпидемией началась еще на внешнем контуре. На наших рубежах сразу были усилены меры санитарной защиты. И они сыграли свою роль, позволили отразить первый удар, задержать эпидемию, ее пик на полтора-два месяца. И таким образом, еще тогда, в феврале, начале марта выиграть драгоценное время, а значит, сделать все, чтобы спасти десятки тысяч — именно десятки тысяч жизней», — сказал глава государства.

За это время, по словам Путина, российские специалисты изучили опыт зарубежных стран, были мобилизованы резервы, увеличены возможности промышленности и здравоохранения. Однако, отмечает Путин, было ясно, что эпидемия все равно придет в Россию, после чего власти пошли на беспрецедентный шаг — объявление режима нерабочих дней. «Как показало дальнейшее развитие ситуации, сделали это своевременно и обоснованно. Мы вновь вырвали у эпидемии время. И опять добились главного — сохранили человеческие жизни», — заключил он.

Материал дополняется.

Авторы: Артем Филипенок, Георгий Тадтаев
Теги: коронавирус, самоизоляция, Владимир Путин
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