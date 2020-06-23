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Путин попросил россиян быть бдительными до появления вакцины от COVID-19

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Россиянам следует быть осторожными и бдительными до тех пор, пока в стране не начнется производство действенной вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщил в обращении к россиянам президент России Владимир Путин. Трансляцию ведет телеканал РБК.

«Прошу вас оставаться осторожными, внимательными, бдительными. Особенно до тех пор, пока мы не начнем массовое производство действенного средства профилактики», — сказал президент.

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Фото: пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Путин напомнил о том, что в России над созданием вакцины от коронавируса работают 14 федеральных научных центров. По словам президента, клинические испытания образцов уже начались.

«Понимаю, все мы хотим, чтобы столь нужный препарат появился как можно скорее. Но здесь принцип может быть только один, известный врачебный принцип «не навреди», — отметил президент.

По его словам, уверенность в эффективности, надежности и безопасности вакцины для граждан всех возрастов и особенностей здоровья должна быть стопроцентной.

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Фото: Focke Strangmann / Getty Images

«Но она (вакцина. — РБК) не панацея. Противостоять угрозе можно только за счет соблюдения всего комплекса санитарных профилактических мер. И, конечно, огромная определяющая роль принадлежит системе здравоохранения», — заключил Путин.

13 июня вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что промышленное производство вакцины от коронавируса планируется начать в сентябре, препарат будет выпускать Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи. Кроме того, в 2020 году ожидается появление еще двух вакцин — центра «Вектор» и Института вакцин и сывороток ФМБА.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Владимир Путин, россияне, вакцина, коронавирус
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