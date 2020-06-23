Путин заявил об отсутствии растерянности в обществе из-за коронавируса

Владимир Путин (Фото: Алексей Никольский / Sputnik / AP)

Российский президент Владимир Путин заявил, что в стране не было растерянности из-за распространения коронавируса. Об этом он заявил в обращении к россиянам, трансляцию ведет РБК.

«Очень важно, что у нас в стране, в обществе не было растерянности, а напротив, как не раз случалось в нашей истории, многих людей объединило четкое, ясное понимание ситуации, осознание реальной угрозы», — сказал глава государства.

20 июня на встрече с медработниками в преддверии Дня медика в режиме видеоконференции Путин уже заявил, что благодаря усилиям медиков и граждан эпидемия COVID-19 начинает отступать. Однако борьба с вирусом еще продолжается, подчеркнул он. В частности, в некоторых регионах «проблемы еще сохраняются, и сохраняются в достаточно острой фазе».

Позже вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что глава государства с начала эпидемии коронавируса в стране внимательно следил за ситуацией и сам созванивался с эпидемиологами.