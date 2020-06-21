Трамп предложил сажать в тюрьму за сожжение американского флага

Власти США должны принять закон, по которому за сожжение американского флага будут сажать в тюрьму. Об этом президент Дональд Трамп заявил во время митинга в поддержку своей предвыборной кампании в городе Талса (штат Оклахома), передает телеканал Fox News.

«Мы должны принять закон, что если кто-то сжигает американский флаг, то он отправляется в тюрьму на один год», — сказал американский лидер своим избирателям.

Свое заявление Трамп сделал на фоне продолжающихся в США протестов после смерти афроамериканца Джоджа Флойда. Президент привел в пример случай в Портленде (штат Орегон), где «радикалы» несколько дней назад снесли статую первого всенародного избранного президента Соединенных Штатов Джорджа Вашингтона, обернули ее в американский флаг и подожгли.

Сейчас согласно решению Верховного суда США (дело «Техас против Джонсона» 1989 года) позволяется публичное сжигание американского флага, поскольку это является формой выражения протеста и свободы слова, которые гарантированы Первой поправкой к Конституции страны.