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Политика ,  
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Трамп предложил сажать в тюрьму за сожжение американского флага

Власти США должны принять закон, по которому за сожжение американского флага будут сажать в тюрьму. Об этом президент Дональд Трамп заявил во время митинга в поддержку своей предвыборной кампании в городе Талса (штат Оклахома), передает телеканал Fox News.

«Мы должны принять закон, что если кто-то сжигает американский флаг, то он отправляется в тюрьму на один год», — сказал американский лидер своим избирателям.

Свое заявление Трамп сделал на фоне продолжающихся в США протестов после смерти афроамериканца Джоджа Флойда. Президент привел в пример случай в Портленде (штат Орегон), где «радикалы» несколько дней назад снесли статую первого всенародного избранного президента Соединенных Штатов Джорджа Вашингтона, обернули ее в американский флаг и подожгли.

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Сейчас согласно решению Верховного суда США (дело «Техас против Джонсона» 1989 года) позволяется публичное сжигание американского флага, поскольку это является формой выражения протеста и свободы слова, которые гарантированы Первой поправкой к Конституции страны.

Активисты движения Black Lives Matter («Жизни черных имеют значение») в США в ходе своих акций начали сносить и подвергать вандализму памятники исторических личностей, которых считают причастными к пропаганде рабства и расизма.

Так в городе Сент-Пол (штат Миннесота) снесли статую первооткрывателю Америки Христофору Колумбу. А в Бостоне (штат Массачусетс) у памятника Колумбу оторвали голову. В Ричмонде (штат Виргиния) пострадал памятник Джефферсону Дэвису — единственному президенту Конфедеративных Штатов Америки, появившихся во время Гражданской войны в США 1861-1865 годов.

Теги: Дональд Трамп, флаг, США
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