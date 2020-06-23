Калви сообщил об операции на бедре из-за обнаруженной у него опухоли

Кирилл Зыков / АГН «Москва» (Фото: Майкл Калви)

Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви, находящийся под домашним арестом, во время заседания суда рассказал, что был прооперирован из-за обнаруженного у него ранее онкологического заболевания, сообщает корреспондент РБК. Он уточнил, что у него нашли опухоль правого бедра.

23 июня защита Калви сообщила, что подзащитный страдает онкологическим заболеванием, и попросила Первый апелляционный суд учесть этот факт при рассмотрении апелляции на его содержание под домашним арестом.

«Есть ещё одно обстоятельство. 20 марта я был прооперирован в связи с наличием подкожной опухоли правого бедра. Дальнейшем исследования показали, что данная опухоль является злокачественной. Наблюдающие медики обеспокоены низким уровнем витамина Д у меня, а крови и рекомендуют помимо приема препаратов ежедневные прогулки», — сказал Калви.

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