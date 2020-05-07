Мосгорсуд продлил домашний арест Майкла Калви до 13 августа

Майкл Калви (Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»)

Мосгорсуд по ходатайству следствия продлил до 13 августа домашний арест Майкла Калви и еще пятерых фигурантов дела Baring Vostok. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.



«Московский городской суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока домашнего ареста Майкла Калви, Филиппа Дельпаля, Вагана Абгаряна, Ивана Зюзина, Максима Владимирова и Алексея Кордичева до 13 августа 2020 года», — заявили РБК в пресс-службе Мосгорсуда.

В Baring Vostok заявили, что не сомневаются в невиновности Калви и его коллег, а также выразили недоумение в связи с продлением сроков домашнего ареста. «Нам кажется удивительным очередное продление домашнего ареста наших коллег из Baring Vostok», — говорится в сообщении компании.

Дело против основателя Baring Vostok было возбуждено в феврале 2019 года после жалобы акционера банка «Восточный» Шерзода Юсупова. По версии следствия, Калви убедил совет директоров «Восточного» проголосовать за прощение кредита «Первого коллекторского бюро» в 2,5 млрд в обмен на акции люксембургского фонда IFTG.