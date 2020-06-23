Кремль ответил на вопрос о сценарии на случай непринятия поправок

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В Кремле планируют свои действия после всероссийского голосования по поправкам в Основной закон, исходя из того, что они могут быть приняты только по решению голосующих. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«В Кремле исходят из заявлений президента о том, что поправки в Конституцию смогут вступить в силу только после того, как они будут поддержаны голосующими в ходе голосования», — напомнил он, отвечая на вопрос, допускают ли в Кремле сценарий, при котором россияне не поддержат поправки.

Ранее Песков называл рассуждения о возможности непринятия поправок «эвентуальными» и сомневался в их уместности.

Центральная избирательная комиссия сообщила, что по поправкам в Конституцию досрочно проголосовали уже более 67 тыс. человек.