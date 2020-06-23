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Поправки в Конституцию ,  
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Кремль не увидел противоречия между отменой парадов и голосованием

Дезинфекция участка для голосования по поправкам в Конституцию РФ
Дезинфекция участка для голосования по поправкам в Конституцию РФ (Фото: АГН «Москва»)

Проведение голосования по поправкам в Основной закон не противоречит отмене парада из-за угрозы коронавируса в том же регионе, считают в Кремле. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Вся процедура голосования ЦИКом отлажена таким образом, что она никоим образом не будет представлять хоть какую-то опасность для здоровья граждан, потому что здоровье граждан является абсолютным приоритетом для президента», — сказал Песков.

Он напомнил, что у глав регионов есть особые полномочия, чтобы самостоятельно регулировать необходимые ограничения.

В ЦИК объяснили порядок голосования по поправкам для людей с температурой
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Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова ранее говорила, что в организации продумали, как сократить опасность заражения. По ее словам, потоки избирателей будут разведены «как во времени, так и в пространстве», и в результате этих мер проголосовать будет безопаснее, чем сходить в магазин.

В то же время из-за эпидемии коронавирусной инфекции власти некоторых регионов отменили проведение парада Победы. На это пошли в Уфе, Курске, Перми, Белгороде, Саранске, Ярославле, Якутске, Пензе, Вологде, Челябинске, Пскове, Орле, Петропавловске-Камчатском. Мероприятие также не состоится в Набережных Челнах в Татарстане, в Нижнем Тагиле.

Официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков 16 июня заявил, что у министерства нет цели провести парад в каждом регионе любой ценой. По его словам, парады пройдут в 28 городах страны.

Теги: Дмитрий Песков, поправки в Конституцию, коронавирус
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