ЦИК назвал невозможным двойное голосование по поправкам в Конституцию

Майя Гришина (Фото: cikrf.ru)

Российский Центризбирком гарантирует невозможность двойного голосования по поправкам в Конституцию в связи с дистанционным голосованием или открепительными документами. Об этом заявила секретарь ЦИК Майя Гришина во время семинара в Общественной палате.

По ее словам, все подготовительные процедуры закончатся 21 июня. «Это подача заявлений на голосование по месту нахождения, подача заявлений о дистанционном голосовании», — сказала Гришина.

Эти процессы позволят Центризбиркому составить списки избирателей уже с учетом всех, кто открепился или прикрепился.

«Мы полностью гарантируем невозможность какого-либо «двойного счета», двойного голосования. Участковые комиссии будут освобождены от необходимости заглядывать в какие-то сводные ведомости или реестры — все это будет в едином списке участников голосования уже отмечено», — пояснила секретарь ЦИК.