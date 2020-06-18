Около 12 тыс. жителей труднодоступных мест проголосовали по Конституции

Во время досрочного голосования по поправкам в Конституцию в отдаленных населенных пунктах Приуральского района ЯНАО (Фото: Андрей Ткачев / ТАСС)

К 18 июня около 12 тыс. человек, которые живут в труднодоступных местностях, проголосовали по поправкам в Конституцию. Об этом сообщила секретарь Центризбиркома России Майя Гришина на заседании рабочей группы по подготовке изменений в Основной закон, передает ТАСС.

«Уже идет голосование в отдаленных и труднодоступных местностях, идет голосование на судах. И в целом у нас в труднодоступных местностях уже почти 12 тыс. участников голосования проголосовали», — сказала Гришина.

25 июня в России начнется голосование о поправках в Конституцию, которое продлится неделю, до 1 июля. Такое решение было принято, чтобы минимизировать риск заражения коронавирусом. Жители Московской и Нижегородской областей смогут проголосовать онлайн.

Поправки предполагают, в том числе, изменение полномочий премьера и палат парламента, новый порядок назначения правительства, неприкосновенность экс-президентов и появление пожизненных сенаторов. Также в Конституции появится ряд социальных норм, в том числе индексация пенсий, понятие брака будет прописано как союз мужчины и женщины. Более того, в Основной закон будет внесена возможность действующего и бывшего президента выдвинуть свои кандидатуры еще на два срока.