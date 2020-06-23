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Болтон назвал загадкой отношение Трампа к Путину

Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон написал в вышедшей во вторник книге «Комната, где это произошло: мемуары из Белого дома», что для него отношение Дональда Трампа к президенту России Владимиру Путину остается загадкой.

«Что касается оценок (Трампа) Путина, он никогда не высказывал своего мнения, по крайней мере передо мной. Я никогда не спрашивал, что думал Трамп, возможно, опасаясь того, что я могу услышать. Его личное отношение к российскому лидеру осталось загадкой», — утверждает Болтон в своих мемуарах о работе с Трампом.

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Дональд Трамп (слева) и Джон Болтон

До этого экс-советник Трампа уже высказывался о российском президенте и отношениях Путина и американского лидера. В частности, Болтон называл российского лидера «умным» и «жестким» человеком, способным «разыграть плохие карты на руках». В то же время Трамп, по мнению бывшего советника, — хороший делец, но только «если дело касается недвижимости на Манхэттене» (Трамп владеет отелем в Нью-Йорке. — РБК). Кроме того, считает Болтон, Трампом легко манипулировать.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что с оценками Болтона можно согласиться лишь частично. «Что касается его оценок нашего президента, то там разные оценки, с чем-то можно согласиться, с чем-то нельзя согласиться», — сказал Песков, добавив, что нужно смотреть «отдельные посылы».

Теги: Джон Болтон, Дональд Трамп, Владимир Путин, мемуары
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