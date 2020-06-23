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Пандемия коронавируса ,  
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В Белом доме сообщили о решении Трампа расторгнуть торговую сделку с КНР

Президент США Дональд Трамп решил расторгнуть торговую сделку с Китаем на фоне растущей уверенности разведки в происхождении нового коронавируса из лаборатории в КНР. Об этом сообщил глава Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро в эфире телеканала Fox News Channel.

«Она прекращена. <...> Вот поворотный момент: они приехали сюда 15 января подписать торговую сделку, и к тому моменту уже прошло полных два месяца с тех пор, как они узнали, что вирус распространяется», — объяснил Наварро.

При этом сам Трамп опроверг сообщения о расторжении сделки. «Торговая сделка с Китаем в полной сохранности. Надеюсь, они и дальше будут выполнять условия соглашения», — написал он в Twitter.

Трамп заявил о наличии данных о происхождении коронавируса из лаборатории
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В начале мая Трамп заявил, что у него есть информация об искусственном происхождении коронавируса из лаборатории в китайском городе Ухань. Президент отказался вдаваться в подробности, но отметил, что американские власти ведут расследование. После этого госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что на лабораторное происхождение вируса указывает «значительное количество» доказательств. Он добавил, что располагает доказательствами о сокрытии Китаем данных об инфекции.

Во Всемирной организации здравоохранения назвали спекулятивными сообщения США о том, что коронавирус появился в китайской лаборатории. В организации отметили, что не получили от американской стороны каких-либо доказательств этой версии.

США и Китай подписали документы по торговой сделке 15 января.
Первая фаза сделки предусматривает, что КНР должна нарастить на $200 млрд объем закупаемых у США товаров. При этом уже установленные пошлины в размере 25% на товары из Китая общей стоимостью $250 млрд остаются в силе.

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