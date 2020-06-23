В МВД сообщили о влиянии защитных масок на систему распознавания лиц

На распознавание лиц при помощи камер видеонаблюдения не влияет ношение защитных масок. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главного управления МВД, передает ТАСС.

«С момента введения в столичном регионе режима повышенной готовности жителей города Москвы обязали носить маски, однако это не отразилось на результативности использования ГИС ЕЦХД (Единый центр хранения и обработки данных — РБК.)», — отметили в ГУ МВД.

В середине февраля начальник отдела городского видеонаблюдения департамента информационных технологий Москвы Дмитрий Головин сообщил, что ведомство уже запустило в Москве систему распознавания лиц на 105 тыс. камер.

По словам мэра столицы Сергея Собянина, в Москве планировали установить 200 тыс. камер. К сентябрю 2020 года система распознавания лиц должна полностью заработать в метрополитене.