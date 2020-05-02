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Пандемия коронавируса ,  
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СМИ узнали о планах Apple научить iPhone распознавать маски на лицах

После обновления операционной системы функция Face ID сможет определить, есть ли на пользователе защитная маска. В этом случае устройство будет автоматически переключаться на разблокировку с помощью пароля
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Фото: Ng Han Guan / AP
Фото: Ng Han Guan / AP

Apple решила изменить параметры функции Face ID, чтобы упростить разблокировку смартфонов при надетой медицинской маске. Об этом сообщает CNN со ссылкой на разработчиков.

Компания выпустила новую бета-версию iOS 13.5, в которой Face ID распознает маску на лице пользователя и сразу предлагает ввести пароль для разблокировки устройства. В нынешней версии операционной системы это происходит с задержкой в несколько секунд.

CNN отмечает, что переход к вводу пароля значительно ускорится, однако Face ID по-прежнему не сможет разблокировать iPhone, если пользователь не снимет маску.

Когда именно будет запущена новая функция, не уточняется. В Apple на запрос CNN не ответили.

Google и Apple создадут технологию отслеживания контактов людей с вирусом
Общество
Фото: Matt Rourke / AP

Как пишет издание 9to5mac, в бета-версии iOS 13.5 есть тестовый интерфейс прикладного программирования (API), который позволяет отслеживать контакты заболевших COVID-19.

11 апреля Apple объявила, что объединится с Google для создания технологии, которая будет помогать отслеживать контакты пользователей, зараженных вирусом. Предполагается, что больные станут добавлять информацию о наличии у себя инфекции в приложения, чтобы те, с кем они близко контактировали, могли узнать об этом. В компаниях заверили, что неприкосновенность личной жизни пользователей и их безопасность не пострадают.

15 апреля Apple сообщила об открытии доступа к статистике своих карт о передвижении пользователей, чтобы помочь властям справиться с распространением вируса.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Apple, iPhone
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