СМИ узнали о планах Apple научить iPhone распознавать маски на лицах

После обновления операционной системы функция Face ID сможет определить, есть ли на пользователе защитная маска. В этом случае устройство будет автоматически переключаться на разблокировку с помощью пароля

Фото: Ng Han Guan / AP

Apple решила изменить параметры функции Face ID, чтобы упростить разблокировку смартфонов при надетой медицинской маске. Об этом сообщает CNN со ссылкой на разработчиков.

Компания выпустила новую бета-версию iOS 13.5, в которой Face ID распознает маску на лице пользователя и сразу предлагает ввести пароль для разблокировки устройства. В нынешней версии операционной системы это происходит с задержкой в несколько секунд.

CNN отмечает, что переход к вводу пароля значительно ускорится, однако Face ID по-прежнему не сможет разблокировать iPhone, если пользователь не снимет маску.

Когда именно будет запущена новая функция, не уточняется. В Apple на запрос CNN не ответили.