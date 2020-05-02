СМИ узнали о планах Apple научить iPhone распознавать маски на лицах
Apple решила изменить параметры функции Face ID, чтобы упростить разблокировку смартфонов при надетой медицинской маске. Об этом сообщает CNN со ссылкой на разработчиков.
Компания выпустила новую бета-версию iOS 13.5, в которой Face ID распознает маску на лице пользователя и сразу предлагает ввести пароль для разблокировки устройства. В нынешней версии операционной системы это происходит с задержкой в несколько секунд.
CNN отмечает, что переход к вводу пароля значительно ускорится, однако Face ID по-прежнему не сможет разблокировать iPhone, если пользователь не снимет маску.
Когда именно будет запущена новая функция, не уточняется. В Apple на запрос CNN не ответили.