Посол России в США оценил риски возможного выхода США из СНВ-3

Национальная безопасность России не пострадает, если США решат выйти из Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название — СНВ-3). Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в интервью ТАСС.

По словам Антонова, реакция Москвы на решение о выходе будет «продуманной и взвешенной».

«Твердо убежден, что российские военные давно просчитали все последствия такого шага. Национальная безопасность нашей страны не пострадает», — сказал он.

Антонов указал, что вопрос о будущем СНВ-3 станет одним из основных на консультациях России и США в Вене 22 июня. «Пока же по крайней мере у меня складывается впечатление, что у американцев много претензий к существу этого соглашения», — отметил посол.