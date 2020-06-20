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Посол России в США оценил риски возможного выхода США из СНВ-3

Национальная безопасность России не пострадает, если США решат выйти из Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название — СНВ-3). Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в интервью ТАСС.

По словам Антонова, реакция Москвы на решение о выходе будет «продуманной и взвешенной».

«Твердо убежден, что российские военные давно просчитали все последствия такого шага. Национальная безопасность нашей страны не пострадает», — сказал он.

Антонов указал, что вопрос о будущем СНВ-3 станет одним из основных на консультациях России и США в Вене 22 июня. «Пока же по крайней мере у меня складывается впечатление, что у американцев много претензий к существу этого соглашения», — отметил посол.

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Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ) Москва и Вашингтон заключили в 2010 году, он вступил в силу спустя год. Согласно договору, страны обязуются сократить ядерные боевые заряды до 1,55 тыс. единиц, а число межконтинентальных баллистических ракет и ракет, которые размещены на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, — до 700 единиц. Действие соглашения истекает в феврале 2021 года.

В апреле Антонов говорил, что Россия готова договориться с США о продлении СНВ-3 «хоть сегодня». При этом российская сторона еще не получила согласие Вашингтона, уточнил он. В марте представитель Госдепартамента отмечал, что США заинтересованы в том, чтобы договор охватывал новые и разрабатываемые российские системы. В частности, речь шла об оснащенных ядерной энергоустановкой системах, а также о подводном аппарате «Посейдон».

Теги: вооружения, США, договор
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