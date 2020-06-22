МВД сообщило о прекращении дела о правах на Nginx

МВД прекратило уголовное дело о правах на программное обеспечение Nginx в связи с отсутствием состава преступления. Об этом говорится в ответе ведомства на запрос депутата Госдумы Владимира Сысоева, передает «Интерфакс» со ссылкой на документ. О прекращении производства по делу Nginx со ссылкой на источник также сообщает «РИА Новости».

«По результатам проведенного расследования и с учетом собранных доказательств вынесено постановление о прекращении уголовного дела за отсутствием события преступления. Законность и обоснованность данного решения проверяются надзирающей прокуратурой», — цитирует «Интерфакс» заявление министерства.

Источник РБК, близкий к Nginx, ранее говорил, что уголовное дело против компании в Москве было закрыто, но представитель истца, компании Lynwood, заявлял, что у него нет информации на этот счет.

Компания Nginx была основана в 2011 году и владеет веб-сервером, на котором работает более трети всех сайтов мира (37,77%, 479 млн). По общему числу сайтов Nginx занимает первое место в мире. Если оценивать число только активных веб-сайтов, то Nginx занимает второе место, уступая лишь Apache и обгоняя веб-серверы Google и Microsoft. Nginx был разработан в 2002 году Игорем Сысоевым, который с 2000 по 2011 год работал в Rambler. В марте компанию Nginx за $670 млн приобрела американская F5.

В декабре 2019 года связанная с Rambler компания Lynwood обратилась в полицию с иском против Nginx. В Rambler сочли, что права на Nginx должны принадлежать компании, так как Сысоев на момент написания кода был сотрудником Rambler.