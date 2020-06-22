Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 23 июня
USD ЦБ: 69,48 (-0,09) Quote, 13:48
Курс евро на 23 июня
EUR ЦБ: 77,83 (-0,18) Quote, 13:48
Представители России и США обсудили продление договора СНВ Политика, 22:40 Банки зафиксировали рост числа поддельных сайтов Финансы, 22:30 Воробьев сообщил о сохранении масочного режима в Подмосковье Общество, 22:27 Россия протестирует систему возвращения космонавтов с Луны Общество, 22:23 МВД сообщило о прекращении дела о правах на Nginx Бизнес, 22:17 В Госдуме поддержали идею публиковать депутатские запросы в базе данных Общество, 22:09 Воробьев объяснил значение поправок в Конституцию Политика, 22:01 В массовой аварии на КАД в Петербурге погиб человек Общество, 21:50 Как работают вложения в акции без риска РБК и БКС, 21:22 Эксперты не увидели потери в отказе от локаторной станции в Казахстане Политика, 21:18 У экипажа на российском корабле в Южной Корее обнаружили коронавирус Общество, 21:17 У «Ведомостей» сменится издатель Бизнес, 21:09 Регионам выделят на горячее питание в школах более ₽100 млрд за три года Общество, 20:58 РФС рассмотрит эпизод с выкриками фанатов ЦСКА в адрес Малкома Спорт, 20:56
Бизнес ,  
0 

МВД сообщило о прекращении дела о правах на Nginx

Сбербанк SBER ₽207 +1,59% Купить

МВД прекратило уголовное дело о правах на программное обеспечение Nginx в связи с отсутствием состава преступления. Об этом говорится в ответе ведомства на запрос депутата Госдумы Владимира Сысоева, передает «Интерфакс» со ссылкой на документ. О прекращении производства по делу Nginx со ссылкой на источник также сообщает «РИА Новости».

«По результатам проведенного расследования и с учетом собранных доказательств вынесено постановление о прекращении уголовного дела за отсутствием события преступления. Законность и обоснованность данного решения проверяются надзирающей прокуратурой», — цитирует «Интерфакс» заявление министерства.

Источник РБК, близкий к Nginx, ранее говорил, что уголовное дело против компании в Москве было закрыто, но представитель истца, компании Lynwood, заявлял, что у него нет информации на этот счет.

Компания Nginx была основана в 2011 году и владеет веб-сервером, на котором работает более трети всех сайтов мира (37,77%, 479 млн). По общему числу сайтов Nginx занимает первое место в мире. Если оценивать число только активных веб-сайтов, то Nginx занимает второе место, уступая лишь Apache и обгоняя веб-серверы Google и Microsoft. Nginx был разработан в 2002 году Игорем Сысоевым, который с 2000 по 2011 год работал в Rambler. В марте компанию Nginx за $670 млн приобрела американская F5.

В декабре 2019 года связанная с Rambler компания Lynwood обратилась в полицию с иском против Nginx. В Rambler сочли, что права на Nginx должны принадлежать компании, так как Сысоев на момент написания кода был сотрудником Rambler.

Структура Мамута подала в США новый иск к разработчикам Nginx
Технологии и медиа
Александр Мамут

Иск против Nginx вызвал публичный скандал, в защиту разработчиков высказались представители общественности. В разрешении конфликта принял участие глава Сбербанка Герман Греф (Сбербанк — один из акционеров Rambler). В результате совет директоров Rambler поручил инициировать прекращение уголовного дела против создателей программы Nginx. При этом в компании отметили, что Lynwood сохранила за собой право «продолжать защищать свои законные интересы во всех юрисдикциях в установленном законом порядке». В июне Lynwood подала новый иск против Nginx в США.

Теги: Nginx, Rambler Group, МВД
Материалы по теме
Структура Мамута обжаловала регистрацию нового товарного знака Nginx
Технологии и медиа
СМИ узнали о предложении Генпрокуратуры прекратить дело о правах на Nginx
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter