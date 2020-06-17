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Кремль отверг обвинения в адрес России в покушении на журналиста в Грузии

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Любые подозрения в адрес российских властей в намерении совершить покушение на грузинского журналиста Георгия Габунию абсурдны. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

«Если вы помните, с самого начала звучали обвинения в адрес чуть ли не российских властей официально в причастности к этому инциденту. И с самого начала мы говорили, что любые обвинения в данном случае абсурдны и не соответствуют действительности», — сказал представитель Кремля.

В Грузии задержали россиянина по делу о подготовке заказного убийства
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Фото: Давид Мдзинаришвили / ТАСС

При этом Песков не стал комментировать слова главы Чечни Рамзана Кадырова, который накануне заявил о непричастности чеченских властей к покушению на журналиста. «Господа, поверьте, если кто-то действует по моему поручению, он его выполнит», — написал Кадыров. Он добавил, что не забыл, как Габуния «оскорбил наше государство, наш народ».

Летом 2019 года Габуния, работавший тогда на телеканале «Рустави 2», нецензурно выразился в адрес российского президента Владимира Путина. После этого журналиста уволили. Кадыров требовал официальных извинений перед российским президентом и призывал возбудить против ведущего дело.

15 июня этого года Служба госбезопасности Грузии сообщила, что на территории страны задержали россиянина по делу о подготовке к убийству. Гендиректор канала «Мтавари архи» Ника Гварамия, где теперь работает Габуния, также сообщал о задержании гражданина России, он утверждал, что задержанный планировал убить Габунию. Гварамия также отметил, что это уроженец Ингушетии Васамбек Боков.

Теги: Дмитрий Песков, Рамзан Кадыров, журналист
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В Грузии задержали россиянина по делу о подготовке заказного убийства
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