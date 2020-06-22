На парад в Новороссийске пустят только ветеранов

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В Краснодаре отменили парад Победы, торжественные мероприятия в честь годовщины окончания Великой отечественной войны пройдут только в Новороссийске. Об этом говорится на официальной странице администрации и городской думы Краснодара в Facebook.

«Там пройдет парад, а также будет дан праздничный салют» — говорится в сообщении.При этом на парад в Новороссийске на парад пустят только ветеранов.

«Для всех остальных посещение закрыто», — говорится в сообщении. Прямая трансляция будет идти в эфире телеканала «Кубань 24».

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