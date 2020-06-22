Путин назвал священной память о Великой Отечественной войне

Владимир Путин (Фото: Global Look Press)

Испытания Великой Отечественной войны показали силу и стойкость русского народа, память о них священна и помогает служить своей родине. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время посещения главного храма Вооруженных сил в парке «Патриот» подмосковной Кубинки. Стенограмма выступления опубликована на сайте Кремля.

«Для нас, граждан России, память о Великой Отечественной войне, обо всех, кто сражался и погибал, кто всеми силами приближал победу, абсолютно священна. Она всегда с нами. Она дает нам силы, силу служить нашей стране», — сказал президент.

Он указал, что память об испытаниях военного времени также помогает служить «нравственным заветам», от которых Россия «не имеет права отступить» и никогда не отступит.

Ранее Путин опубликовал в журнале The National Interest статью, в которой заявил, что Вторая мировая не началась «внезапно» и «неожиданно». По мнению российского лидера, ее предопределили государственный эгоизм, трусость и нежелание политических элит искать компромисс.