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Общество ,  
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Путин назвал священной память о Великой Отечественной войне

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Global Look Press)

Испытания Великой Отечественной войны показали силу и стойкость русского народа, память о них священна и помогает служить своей родине. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время посещения главного храма Вооруженных сил в парке «Патриот» подмосковной Кубинки. Стенограмма выступления опубликована на сайте Кремля.

«Для нас, граждан России, память о Великой Отечественной войне, обо всех, кто сражался и погибал, кто всеми силами приближал победу, абсолютно священна. Она всегда с нами. Она дает нам силы, силу служить нашей стране», — сказал президент.

Он указал, что память об испытаниях военного времени также помогает служить «нравственным заветам», от которых Россия «не имеет права отступить» и никогда не отступит.

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Ранее Путин опубликовал в журнале The National Interest статью, в которой заявил, что Вторая мировая не началась «внезапно» и «неожиданно». По мнению российского лидера, ее предопределили государственный эгоизм, трусость и нежелание политических элит искать компромисс.

О своих планах написать статью о Второй мировой войне Путин заявил на большой пресс-конференции в декабре 2019 года, когда отвечал на вопрос о резолюции Европарламента по случаю годовщины начала этого события.
В резолюции Европарламента среди прочего осуждались усилия российских властей «обелить преступления, совершенные советским тоталитарным режимом». В декабре 2019 года Путин назвал документ Европарламента «беспардонной ложью» и попыткой исказить правду о Второй мировой войне.

Теги: ВС, Владимир Путин, Великая Отечественная война
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