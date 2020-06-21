Путин объяснил разницу между эгоизмом и защитой национальных интересов

Между эгоизмом и защитой национальных интересов — «огромное расстояние», заявил Владимир Путин в интервью для программы «Россия. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Эгоизм — это сосредоточение только на себе», — сказал Путин. Защита национальных интересов предполагает в том числе поиск взаимоприемлемых решений с партнерами, пояснил он.

По словам президента, в истории России «был период», когда страна «не смела заявить о своих национальных интересах». В том, что она начала это делать в начале 2000-х годов, нет «ничего необычного», добавил Путин.

Президент отметил, что «привилегия бороться за свои интересы есть «далеко не у всех стран».