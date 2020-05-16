В Чечне заболели коронавирусом более 50 медиков

Грозный, Чеченская Республика (Фото: ЧГТРК "Грозный" / ТАСС)

Более 50 медиков в Чечне заразились коронавирусной инфекций COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Эльхан Сулейманов, передает «Интерфакс».

«Более 50 медиков инфицированы, не удалось спасти жизнь молодой девушки — медработника, заразившейся коронавирусом», — сказал Сулейманов.

По словам министра, умершая девушка была беременна. Сулеманов отметил, что на сегодняшний день врачи в республике самоотверженно борются за жизни населения. Он также заверил, что врачи в полном объеме обеспечены средствами защиты.

16 мая глава Чечни Рамзан Кадыров подписал указ о поэтапном снятии ограничительных мер и выходе из режима самоизоляции в регионе.В частности, в республике заработали автосервисы, мойки и заправки, маленькие точки розничной торговли. Кадыров пояснил, что первый этап снятия ограничений продлится до 27 мая.

По последним данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, всего в Чечне выявили 918 случаев заражений вирусом. Выздоровели 569 человек. Умерли 9 пациентов.