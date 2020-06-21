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На электростанции в Якутии произошла утечка дизельного топлива

В селе Аргахтах в Якутии на дизельной электростанции произошла утечка топлива. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС России.

Топливо вытекает из поврежденной емкости, говорится в сообщении. Сейчас его перекачивают в соседний резервуар объемом 160 т, а также еще в две емкости, объем которых составляет 25 т.

«РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб уточняет, что из резервуара на дизельной электростанции вытекло около 5 тыс. т топлива, а общий объем поврежденного емкости составляет 160 т.

О причинах утечки пока не сообщается.

Разлившееся в Норильске топливо не стали вывозить на санях
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Фото: Пресс-служба МЧС по Красноярскому краю / РИА Новости

29 мая на ТЭЦ-3 в Норильске произошла авария, в результате которой разлилось около 21 тыс. т дизельного топлива. По данным прокуратуры, площадь загрязнения составила 180 тыс. кв. м. Из-за разлива топлива президент Владимир Путин объявил федеральный режим ЧС. По факту аварии Следственный комитет возбудил уголовные дела по статьям о халатности, нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ, порче земли, загрязнении вод.

Сейчас работа по устранению последствий аварии продолжается. 19 июня Путин заявил, что ситуацию с разливом топлива «удалось переломить», идет работа по очистке загрязненных площадей. 

Теги: Якутия, утечка
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