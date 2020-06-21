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Политика ,  
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Участвовавшим в беспорядках во Франции россиян предъявили обвинения

Четверым уроженцам России, участвовавшим в массовых беспорядках во французском Дижоне на прошлой неделе, предъявили обвинения. Об этом сообщает радиостанция France Info.

По словам прокурора Дижона Эрика Матэ, изначально были задержаны шесть человек, однако двоих потом отпустили. Оставшимся четверым было предъявлено обвинение «в объединении злоумышленников с целью преступления» и «насилием с отягчающими обстоятельствами», которые караются десятью годами тюрьмы.

Самому молодому задержанному 23 года, он имеет статус беженца и проживает в Сент-Этьене. Второму обвиняемому русскому из Труа 29 лет, третьему — 53 года, он также имеет статус беженца и проживает в Доле. Последний из обвиненных — 41-летний уроженец России с французским гражданством. Отмечается, что он единственный из задержанных, кто проживает в Дижоне.

Кадыров после беспорядков в Дижоне назвал правильными действия чеченцев
Общество
Рамзан Кадыров

Прокурор отметил, что в результате массовых беспорядков пострадали около двух десятков человек.

Столкновения в Дижоне на востоке Франции начались 12 июня. Инициаторами массовых драк стали выходцы из Чеченской Республики, которые с битами, арматурой и ножами напали на бар Le Black Pearl. Местные СМИ писали, что таким образом чеченцы мстили за 16-летнего члена их диаспоры, которого накануне избили участники банды наркоторговцев.

Французская разведка предупредила об опасности чеченского сообщества
Политика
Фото: Christophe Ena / AP

Беспорядки с потасовками продолжались несколько дней, в них участвовало, по меньшей мере, 150 человек. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал действия соотечественников в Дижоне правильными.

«Это не самоуправство! Они сплотились и вышли против сеющих смерть торговцев наркотиками», — написал Кадыров в Telegram. Он добавил, что власти не могли самостоятельно справиться с преступниками, и чеченцев поддерживают местные жители.

Теги: протесты, Франция, Россия
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Кадыров после беспорядков в Дижоне назвал правильными действия чеченцев
Общество
Французская разведка предупредила об опасности чеченского сообщества
Политика
Потасовка с участием чеченцев в Дижоне переросла в массовые беспорядки
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