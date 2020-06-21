Участвовавшим в беспорядках во Франции россиян предъявили обвинения

Четверым уроженцам России, участвовавшим в массовых беспорядках во французском Дижоне на прошлой неделе, предъявили обвинения. Об этом сообщает радиостанция France Info.

По словам прокурора Дижона Эрика Матэ, изначально были задержаны шесть человек, однако двоих потом отпустили. Оставшимся четверым было предъявлено обвинение «в объединении злоумышленников с целью преступления» и «насилием с отягчающими обстоятельствами», которые караются десятью годами тюрьмы.

Самому молодому задержанному 23 года, он имеет статус беженца и проживает в Сент-Этьене. Второму обвиняемому русскому из Труа 29 лет, третьему — 53 года, он также имеет статус беженца и проживает в Доле. Последний из обвиненных — 41-летний уроженец России с французским гражданством. Отмечается, что он единственный из задержанных, кто проживает в Дижоне.

Прокурор отметил, что в результате массовых беспорядков пострадали около двух десятков человек.