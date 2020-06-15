Во Франции 10 человек пострадали в столкновениях с участием чеченцев

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Во французском Дижоне в результате массовых столкновений с участием выходцев из Чеченской Республики и арабской диаспоры пострадали не менее десяти человек. Об этом сообщает Franceinfo со ссылкой на прокурора Эрика Мате.

Беспорядки в городе начались с пятницы. Вечером 12 июня, как отмечает издание, на площади Дижона собрались несколько десятков людей, в основном членов чеченской общины, приехавших из разных регионов Франции. Они напали на бар Le Black Pearl, большинство из них были в капюшонах, вооруженные железными прутьями, ножами и бейсбольными битами. На место происшествия прибыла полиция, она использовала слезоточивый газ, чтобы разогнать нападавших. Пострадали около десяти человек, некоторые из них получили серьезные травмы. По сообщению издания, никто не был задержан.

Представители нападавших, по информации Franceinfo, сообщили, что не имеют ничего против полиции или местных жителей и их действия направлены против местных наркодилеров. За несколько дней до этого банда наркоторговцев из Дижона сильно избила 16-летнего представителя диаспоры.

Источник Franceinfo сообщил, что на следующий день, в ночь с субботы на воскресенье, чеченцы встретились с представителями арабской диаспоры, «чтобы ослабить напряжение». Во время встречи, по словам источника, неизвестные начали стрелять и по машинам членов чеченской диаспоры, и по транспорту арабской диаспоры. В ту же ночь, как сообщает France Bleu, в университетскую больницу города доставили 38-летнего мужчину, раненного выстрелом в спину.