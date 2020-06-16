Потасовка с участием чеченцев в Дижоне переросла в массовые беспорядки

Столкновения чеченской и арабской диаспоры, начавшиеся в Дижоне 12 июня, переросли в массовые беспорядки. В МВД Франции происходящее назвали недопустимыми актами запугивания

Беспорядки в Дижоне (Фото: Vincent Lindeneher / EPA / ТАСС)

Во французском Дижоне потасовка с участием выходцев из Чечни и живущих в городе арабов переросла в массовые беспорядки, сообщает газета Midi Libre.

По информации издания, столкновения продолжаются уже четыре дня. В них участвуют около 150 человек, часть из них вооружены. Нарушители закона в накинутых капюшонах стреляли в воздух и камеры видеонаблюдения, жгли автомобили и мусорные баки, сообщает газета.

Как пишет CNews, участники беспорядков вооружены бейсбольными битами, ножами и молотками.

Для наведения порядка французские власти направят в Дижон 150 жандармов, сообщил госсекретарь при МВД Франции Лоран Нуньес, срочно прибывший в город.