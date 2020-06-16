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Потасовка с участием чеченцев в Дижоне переросла в массовые беспорядки

Столкновения чеченской и арабской диаспоры, начавшиеся в Дижоне 12 июня, переросли в массовые беспорядки. В МВД Франции происходящее назвали недопустимыми актами запугивания
Беспорядки в Дижоне
Беспорядки в Дижоне (Фото: Vincent Lindeneher / EPA / ТАСС)

Во французском Дижоне потасовка с участием выходцев из Чечни и живущих в городе арабов переросла в массовые беспорядки, сообщает газета Midi Libre.

По информации издания, столкновения продолжаются уже четыре дня. В них участвуют около 150 человек, часть из них вооружены. Нарушители закона в накинутых капюшонах стреляли в воздух и камеры видеонаблюдения, жгли автомобили и мусорные баки, сообщает газета.

Как пишет CNews, участники беспорядков вооружены бейсбольными битами, ножами и молотками.

Для наведения порядка французские власти направят в Дижон 150 жандармов, сообщил госсекретарь при МВД Франции Лоран Нуньес, срочно прибывший в город.

Видео и фото с места столкновений появились в Сети. На одном из роликов видно, как мужчина с битой набрасывается на автомобиль, который проезжает мимо, в результате тот попадает в аварию и переворачивается. Эти кадры показали на местном телевидении.

Во Франции 10 человек пострадали в столкновениях с участием чеченцев
Общество
Фото: NoxchiMonarchy / Twitter

Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер пообещал твердый ответ на беспорядки. По его словам, в городе происходят «недопустимые акты запугивания и нарушения общественного порядка».

Полиция арестовала четырех человек, сообщили источники BFMTV и AFP. Они не являются выходцами из Чечни, уточнили на телеканале.

Беспорядки в Дижоне продолжаются с 12 июня. Вечером того дня несколько десятков человек, в основном представители чеченской общины, напали на бар Le Black Pearl, сообщило Franceinfo. Большинство были в капюшонах, вооружены железными прутьями, ножами и бейсбольными битами.

По данным издания, нападавшие заявили, что их действия направлены только против наркодилеров: за несколько дней до беспорядков банда наркоторговцев из Дижона избила 16-летнего чеченца.

Автор: Виктория Полякова
Теги: Франция, беспорядки, Чечня
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Во Франции 10 человек пострадали в столкновениях с участием чеченцев
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