Потасовка с участием чеченцев в Дижоне переросла в массовые беспорядки
Во французском Дижоне потасовка с участием выходцев из Чечни и живущих в городе арабов переросла в массовые беспорядки, сообщает газета Midi Libre.
По информации издания, столкновения продолжаются уже четыре дня. В них участвуют около 150 человек, часть из них вооружены. Нарушители закона в накинутых капюшонах стреляли в воздух и камеры видеонаблюдения, жгли автомобили и мусорные баки, сообщает газета.
Как пишет CNews, участники беспорядков вооружены бейсбольными битами, ножами и молотками.
Для наведения порядка французские власти направят в Дижон 150 жандармов, сообщил госсекретарь при МВД Франции Лоран Нуньес, срочно прибывший в город.