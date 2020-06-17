Французская разведка предупредила об опасности чеченского сообщества

После беспорядков в Дижоне французские органы по контролю за организованной преступностью предупредили власти об активизации деятельности «чеченского сообщества» в стране и связанных с этим опасностях

Фото: Christophe Ena / AP

Чеченская община во Франции уже находится под пристальным вниманием: более 300 выходцев из Чечни внесены в реестр по предупреждению радикализации террористического характера (FSPRT — французские власти заносят сюда сведения о людях, которые могут быть связаны с радикальным исламизмом и живут на территории Франции). Но в последние годы криминальная деятельность этой группы усилилась и представляет угрозу безопасности республики. Такие сведения содержатся в отчете Службы информации, разведки и стратегического анализа организованной преступности (SIRASCO) Центрального управления судебной полиции Франции, узнала Le Parisien.

Документ был выпущен после столкновений чеченской и арабской диаспор в Дижоне, которые начались 12 июня и переросли в массовые беспорядки. Чеченская община через социальные сети мобилизовала более ста человек, в том числе вооруженных железными прутьями и бейсбольными битами, которые приехали со всей Франции, чтобы отомстить за 16-летнего чеченца, избитого бандой наркодилеров. В полиции считают, что она легко могла бы привлечь еще 200 человек, если бы не противодействие властей, отмечает Le Point.

Все приехавшие, утверждает газета, являются членами преступных организаций. SIRASCO отмечает, что «столкновения в Дижоне иллюстрируют расширение сферы деятельности и рост угрозы, исходящей от чеченских преступных группировок». Столкновения между членами чеченского сообщества и других этнических общин, главным образом североафриканских, в последние годы участились.

Чеченские криминальные сети, отметили авторы отчета, вкладывают средства в широкий спектр преступлений. По данным полиции, во Франции «эти преступные группировки все чаще демонстрируют силу, часто переходя к беспрецедентному насилию». Конфликты усиливаются из-за расширения сферы влияния этого сообщества. Некоторые члены чеченской общины, занимающиеся бандитизмом, «известны своей принадлежностью к движению за независимость Чечни или религиозным фундаментализмом», отметили в SIRASCO.