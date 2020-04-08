Медведев заявил о нежелании США вести честный диалог по СНВ-3

Дмитрий Медведев (Фото: Global Look Press)

Американские власти не хотят вести честный и профессиональный диалог о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Об этом заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев написал в колонке для ТАСС.

По словам Медведева, позиция Москвы по вопросу продления договора остается неизменной. Россия готова продлить его незамедлительно и без предварительных условий, указал он.

«Однако США не стремятся, как 10 лет назад, вести серьезный, честный и профессиональный диалог», — написал Медведев.

Медведев отметил, что в случае продления договора страны могли бы получить дополнительное время на разработку «новой, возможно даже многосторонней системы контроля над стратегическими вооружениями», а у его распада будут «крайне серьезные последствия» для международной безопасности.