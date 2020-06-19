Журналист «Дождя» отдал Центру «Э» материалы по махинациям с голосами

Корреспондент телеканала «Дождь» Антон Баев предоставил сотрудникам Главного управления по противодействию экстремизму МВД России (Центр «Э») все материалы расследования о махинациях при электронном голосовании по поправкам к Конституции в Москве. Об этом он рассказал в эфире телеканала.

Днем 19 июня Баева вызывали в Центр «Э» для дачи показаний в связи со статьей о покупке голосов за поправки к Конституции.

По словам журналиста, он привез все доказательства, включая аудио- и видеозаписи, скриншоты личных данных пенсионеров, использованных в мошеннической схеме. Сотрудники Центра «Э» все запротоколировали. Корреспондент «Дождя» рассчитывает, что все предоставленные им силовикам материалы лягут в основу уголовного дела.

В статье «Московских пенсионеров массово регистрируют на онлайн-голосование по Конституции без их ведома», опубликованной 17 июня на сайте «Дождя», автор сообщал, что организаторы мошеннической схемы используют персональные данные десятков московских пенсионеров для создания ложных аккаунтов на mos.ru. Человек получает сим-карту, регистрируется, используя данные пенсионеров, за это организаторы схемы платят ему 75 руб., утверждалось в расследовании.