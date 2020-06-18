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Кремль напомнил об ответственности за ложные данные после статьи «Дождя»

Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Александр Земляниченко / AP)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «чушью» расследование телеканала «Дождь» о мошеннической схеме регистрации на голосование по поправкам и напомнил об ответственности за распространение заведомо ложной информации. Об этом сообщает корреспондент РБК. В статье «Дождя» говорилось, что в Москве предлагают за деньги с помощью сим-карт регистрировать людей на голосование без их ведома, в основном пенсионеров.

Песков усомнился в достоверности информации опубликованного материала. «Если я не ошибаюсь, там речь шла о голосовании с помощью каких-то сим-карт и так далее, что является абсолютной чушью», — сообщил Песков. «В этом контексте уместно еще раз вспомнить и напомнить об ответственности за распространение лживой информации», — добавил он.

В ночь на 18 июня в редакцию «Дождя» приехала полиция, которая хотела допросить автора материала. Полицейские объяснили, что им нужны данные для установления личностей продавцов сим-карт. «Мы в курсе из сообщений в СМИ. Я не могу давать никакую квалифицированную оценку этим действиям», — сказал Песков в ответ на просьбу прокомментировать визит полиции в редакцию «Дождя». «Наверняка у телеканала есть адвокаты, если что-то их смущает, они могут опротестовать в соответствии с законом», — указал пресс-секретарь, отвечая на вопрос, как Кремль относится к «запугиваниям» и ночным визитам полиции в редакцию «Дождя».

К редакции «Дождя» ночью приехала полиция из-за материала о голосовании
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Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Ранее корреспондент «Дождя» Антон Баев написал статью об обнаруженной телеканалом схеме фальсификации данных на голосовании по Конституции. В ней утверждалось, что неизвестные организаторы предлагают за деньги зарегистрировать людей через сайт mos.ru на голосование по Конституции без их ведома. Для этого раздают сим-карты и базу персональных данных, большая часть людей в базе — пенсионеры. Журналисту «Дождя» удалось лично получить у организатора 25 сим-карт, после чего редакция смогла ознакомиться с базой.

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В ночь с 17 на 18 июня к редакции телеканала приехали сотрудники в штатском и потребовали встречи с автором, настаивая, чтобы журналист вышел к ним, не дожидаясь утра. После того как их сменили полицейские в форме и в редакцию подъехал юрист «Дождя», Баев согласился ответить на вопросы полиции. Со слов корреспондента, полицейские объяснили, что им нужна информация для поиска продавцов сим-карт.

Мосгоризбирком после публикации статьи обратился в полицию с просьбой проверить сведения из нее на наличие признаков составов преступлений, в том числе предусмотренных ст. 141 (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий) и 142 УК РФ (фальсификация избирательных документов).

Пресс-служба ГУ МВД по Москве позже сообщила РБК, что полиция проводит проверку опубликованной в интернете информации о возможных попытках фальсификаций.

Теги: Дмитрий Песков, СМИ, «Дождь»
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