Корреспондент «Дождя» приехал давать показания из-за статьи о голосовании

Антон Баев (в центре) (Фото: tikhondzyadko / Twitter)

Корреспондента телеканала «Дождь» Антона Баева вызвали для дачи показаний в Центр по противодействию экстремизму из-за материала о покупке голосов за поправки к Конституции, подтвердил РБК главный редактор «Дождя» Тихон Дзядко.

Дзядко сообщил, что журналиста сейчас опрашивают сотрудники Центра «Э».

«Сейчас он находится на опросе у сотрудников центра «Э», насколько я понимаю, это продолжение того расследования, которое ведется в связи с выявленными по расследованию «Дождя» попытками манипулировать голосованием. Именно в данный момент он находится на опросе, и я надеюсь, что все будет в порядке. По итогам первого опроса никаких претензий у оперативников к Баеву не было, надеюсь сегодня будет также», — сказал главред «Дождя».

РБК направил официальный запрос в пресс-центр МВД России, а также обратился за комментарием к самому Баеву.