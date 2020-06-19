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Корреспондент «Дождя» приехал давать показания из-за статьи о голосовании

Антон Баев (в центре)
Антон Баев (в центре) (Фото: tikhondzyadko / Twitter)

Корреспондента телеканала «Дождь» Антона Баева вызвали для дачи показаний в Центр по противодействию экстремизму из-за материала о покупке голосов за поправки к Конституции, подтвердил РБК главный редактор «Дождя» Тихон Дзядко.

Дзядко сообщил, что журналиста сейчас опрашивают сотрудники Центра «Э».

«Сейчас он находится на опросе у сотрудников центра «Э», насколько я понимаю, это продолжение того расследования, которое ведется в связи с выявленными по расследованию «Дождя» попытками манипулировать голосованием. Именно в данный момент он находится на опросе, и я надеюсь, что все будет в порядке. По итогам первого опроса никаких претензий у оперативников к Баеву не было, надеюсь сегодня будет также», — сказал главред «Дождя».

РБК направил официальный запрос в пресс-центр МВД России, а также обратился за комментарием к самому Баеву.

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В ночь на 18 июня Дзядко сообщил, что к редакции «Дождя» приехали четыре «сотрудника в штатском» и вызвали Баева, потребовав, чтобы он проехал с ними в отдел. Поводом послужил вышедший накануне утром материал о схеме регистрации на онлайн-голосование по Конституции. В статье говорилось о том, что для этого используются чужие сим-карты и данные пенсионеров. Человеку предлагается создать ложный аккаунт на портале госуслуг, за это организаторы схемы обещают заплатить 75 руб., утверждалось в материале. Позже к редакции приехали полицейские в форме и юрист «Дождя». Баев дал разъяснения.

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После этого Мосгоризбирком попросил полицию проверить эти сведения на наличие признаков воспрепятствования осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий, а также фальсификации избирательных документов. Московские полицейские начали проверку.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «чушью» расследование «Дождя» о мошенничестве с голосованием по поправкам к Основному закону и напомнил об ответственности за заведомо ложную информацию.

Теги: расследование, поправки в Конституцию, новости, «Дождь»
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