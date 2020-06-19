Политика , 19 июн, 16:49
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Путин описал общение с россиянами фразой «чувствую себя очень комфортно»
Владимир Путин (в центре) на богослужении в Спасо-Преображенском соборе в Санкт-Петербурге
Президент России Владимир Путин заявил, что при общении с обычными людьми чувствует себя комфортно. Об этом он рассказал в фильме «Россия.Кремль.Путин», фрагмент которого выложил в своем Instagram-аккаунте журналист ВГТРК Павел Зарубин.
«Знаете, я чувствую себя в среде рядовых людей очень комфортно. Это в известной степени моя среда, потому что я из очень простой рабочей семьи», — сказал Путин.
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