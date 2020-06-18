Путин рассказал о звонках своих внуков в Кремль

Владимир Путин (Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости)

Владимир Путин рассказал, что его внуки иногда звонят ему на работу в Кремль. Об этом он сообщил в интервью программе «Москва. Кремль. Путин». Фрагмент программы ее автор Павел Зарубин опубликовал в своем Instagram.

«Дозвониться могут, они дозваниваются», — сказал он.

Впервые о том, что у него есть внуки, Путин рассказал в 2017 году в интервью журналисту Оливеру Стоуну. Путин говорил, что любит играть с внуками, однако жаловался, что времени на это у него не хватает.

Во время прямой линии в 2017 году, через несколько дней после выхода в эфир интервью Стоуна, президент сообщил, что второй внук у него родился недавно. «Вопреки расхожему мнению, мои дети и внуки все живут здесь, в России, в Москве, а не за границей. Они живут нормальной жизнью, не лезут ни в какую политику, занимаются образованием, живут как все», — говорил Путин. Он добавил, что не хотел бы, чтобы его внуки росли «принцами крови».

Тогда же в 2017 году Путин рассказал, что его дочери не занимаются политикой или крупным бизнесом, и подтвердил, что регулярно с ними общается: «Они не занимаются политикой, они не занимаются никаким крупным бизнесом. Они занимаются наукой, образованием».