Песков назвал шесть основных мужских качеств

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Шесть главных мужских качеств — ум, последовательность, честность, сила, чувство юмора и талант. Об этом сообщил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков в проекте «Юнармии» «Я люблю Россию!», трансляция которого велась в социальной сети «ВКонтакте».

«Ум, который формируется из двух составных: это природа и образование. Последовательность в действиях и честность», — сказал Песков.

Он также добавил, что внутренняя и внешняя сила, честность и чувство юмора должны быть у каждого человека. По мнению Пескова, талант есть у всех, но у кого-то «спит», а у кого-то он «пробуждается».

Ранее Песков сравнил свою работу с работой саперов, так как нельзя ошибаться, также он рассказал о своем «хулиганском» детстве.