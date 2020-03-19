Путин заявил о вере в «настроение простых людей»

Президент России Владимир Путин больше всего верит настроению простых людей. Об этом он заявил в интервью ТАСС.

«Больше всего верю настроению простых людей. Когда вот я общаюсь с людьми, прямой контакт когда есть, даже если непродолжительный, мне кажется, что я чувствую настроение людей», — отметил он.

По словам главы государства, он верит в то, что «люди очень искренние, понимающие и откровенные». Он добавил, что рядовой гражданин «что говорит, то и думает, что думает, то и говорит». Поэтому сообщает о том, что нравится или не нравится, не оглядываясь на начальство.

Президент также отметил, что через проблему одного конкретного человека можно увидеть проблемы миллионов людей. Помимо прямого общения с людьми среди своих источников информации президент назвал социологию, данные спецслужб и СМИ.