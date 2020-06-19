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Путин провел телефонный разговор с Лукашенко

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Алексей Дружинин / Sputnik / AP)

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с лидером Белоруссии Александром Лукашенко коронавирус и юбилей победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Акцентирована особая значимость этого юбилея для народов двух стран, свято хранящих память о подвиге фронтовиков и тружеников тыла», — отмечается в сообщении.

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Лидеры также затронули некоторые аспекты сотрудничества двух стран в борьбе с коронавирусной инфекцией и актуальные темы двусторонней повестки дня. В частности, Путин и Лукашенко обсудили завершение работы над российско-белорусским межправительственным соглашением о взаимном признании виз.

Пресс-секретарь главы белорусского государства Наталья Эйсмонт уточнила, что президенты не обсуждали ситуацию вокруг Белгазпромбанка («дочка» «Газпрома»), передает БелТА,

«Хочу сейчас упредить ваши вопросы. Речи о газпромовском банке во время разговора не шло. Эта тема не обсуждалась», — сказала она.

Накануне в Минске задержали бывшего руководителя банка Виктора Бабарико, который считается главным оппонентом Лукашенко на предстоящих президентских выборах. Глава Комитета госконтроля Иван Тертель обвинил «кукловодов» из «Газпрома» или «даже выше» в поддержке белорусской оппозиции, в Кремле попросили аргументировать эти слова.

Основная часть акций Белгазпромбанка принадлежит «Газпрому» и Газпромбанку (по 49,8% у каждого). Еще 0,097% акций — Госкомимуществу и 0,266% — ОАО «Газпром трансгаз Беларусь».

Теги: Владимир Путин, Александр Лукашенко
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