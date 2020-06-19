Путин провел телефонный разговор с Лукашенко

Владимир Путин (Фото: Алексей Дружинин / Sputnik / AP)

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с лидером Белоруссии Александром Лукашенко коронавирус и юбилей победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Акцентирована особая значимость этого юбилея для народов двух стран, свято хранящих память о подвиге фронтовиков и тружеников тыла», — отмечается в сообщении.

Лидеры также затронули некоторые аспекты сотрудничества двух стран в борьбе с коронавирусной инфекцией и актуальные темы двусторонней повестки дня. В частности, Путин и Лукашенко обсудили завершение работы над российско-белорусским межправительственным соглашением о взаимном признании виз.

Пресс-секретарь главы белорусского государства Наталья Эйсмонт уточнила, что президенты не обсуждали ситуацию вокруг Белгазпромбанка («дочка» «Газпрома»), передает БелТА,