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Политика ,  
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Путин поговорил по телефону с президентом Сербии Вучичем

Владимир Путин и Александр Вучич
Владимир Путин и Александр Вучич (Фото: predsednik.rs)

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Республики Сербия Александром Вучичем, говорится на сайте Кремля. Разговор состоялся по инициативе сербской стороны.

Президенты обсудили перспективы активизации межгосударственного сотрудничества, в том числе поэтапную отмену ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.

Главы государств также дали «позитивную оценку» высокому уровню российско-сербского стратегического партнерства. В ходе беседы Вучич также подтвердил свое участие в параде Победы в Москве, который пройдет 24 июня.

Кроме того, Вучич и Путин обсудили проблему косовского урегулирования. Путин высказался в пользу выработки приемлемого для Белграда компромиссного решения, которое должно быть утверждено Совбезом ООН, говорится на сайте Кремля.

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