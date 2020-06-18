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Поправки в Конституцию ,  
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К редакции «Дождя» ночью приехала полиция из-за материала о голосовании

Накануне телеканал выпустил расследование о схеме регистрации на онлайн-голосование по Конституции. Полицейские приехали к офису «Дождя» и потребовали от автора материала проехать с ними
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

К редакции телеканала «Дождь» приехали сотрудники полиции, сообщил РБК главный редактор телеканала Тихон Дзядко.

По его словам, около 00:30 мск, к редакции телеканала приехали четыре «сотрудника в штатском». Они требовали, чтобы с ними в отдел поехал автор вышедшего накануне утром материала о схеме по фальсификации данных на голосовании по Конституции, для которой используются чужие сим-карты и данные пенсионеров, корреспондент Антон Баев.

«Антон и другие сотрудники «Дождя», посовещавшись с юристом, предложили людям в штатском приехать завтра в 11 утра. Но те продолжали настаивать на беседе ночью», — сообщил Дзядко. Затем к редакции приехали полицейские в форме и юрист телеканала. «В итоге было принято решение, что сейчас Антон даст пояснения. Будем смотреть, как дальше будут развиваться события», — сказал Дзядко.

РБК направил запрос в ГУ МВД по Москве.

Материал телеканала «Дождь» с заголовком «Московских пенсионеров массово регистрируют на онлайн-голосование по Конституции без их ведома» вышел 17 июня. По данным «Дождя», существует схема регистрации на онлайн-голосование — несколько человек раздают сим-карты и присылают персональную информацию московских пенсионеров. С использованием этой информации человек может зарегистрироваться на портале московской мэрии и использовать сим-карту для верификации. Схему проверил корреспондент «Дождя», который смог получить от организаторов 25 сим-карт и базу данных с номерами паспортов, СНИЛС, адресами, возрастом, ФИО и другой персональной информацией москвичей. Большинство из них — пенсионеры с пропиской на северо-западе Москвы. За регистрацию ложного аккаунта организаторы схемы платят 75 руб.

Мосгоризбирком обратился в полицию с просьбой проверить эти сведения на наличие признаков составов преступлений, в том числе предусмотренных ст. 141 (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий) и 142 УК РФ (фальсификация избирательных документов).

Московская полиция проводит проверку информации, опубликованной в сети интернет, о возможных попытках фальсификаций, сообщила позднее пресс-служба ГУ МВД по Москве.

Авторы: Анастасия Батманова, Тимофей Дзядко, Маргарита Алехина
Теги: поправки, голосование
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