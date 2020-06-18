К редакции «Дождя» ночью приехала полиция из-за материала о голосовании

Накануне телеканал выпустил расследование о схеме регистрации на онлайн-голосование по Конституции. Полицейские приехали к офису «Дождя» и потребовали от автора материала проехать с ними

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

К редакции телеканала «Дождь» приехали сотрудники полиции, сообщил РБК главный редактор телеканала Тихон Дзядко.

По его словам, около 00:30 мск, к редакции телеканала приехали четыре «сотрудника в штатском». Они требовали, чтобы с ними в отдел поехал автор вышедшего накануне утром материала о схеме по фальсификации данных на голосовании по Конституции, для которой используются чужие сим-карты и данные пенсионеров, корреспондент Антон Баев.

«Антон и другие сотрудники «Дождя», посовещавшись с юристом, предложили людям в штатском приехать завтра в 11 утра. Но те продолжали настаивать на беседе ночью», — сообщил Дзядко. Затем к редакции приехали полицейские в форме и юрист телеканала. «В итоге было принято решение, что сейчас Антон даст пояснения. Будем смотреть, как дальше будут развиваться события», — сказал Дзядко.

РБК направил запрос в ГУ МВД по Москве.