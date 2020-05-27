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Кремль не счел главным вопросом иск Игнатьева

Пресс-секретарь президента заявил, что об иске экс-главы Чувашии в Кремле узнали из СМИ. Никаких документов в администрации не получали
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле не считают главным вопрос о подаче бывшим руководителем Чувашии Михаилом Игнатьевым иска к Владимиру Путину, передает корреспондент РБК.

По словам Пескова, о ситуации в Кремле узнали из средств массовой информации. «Мне неизвестно о том, чтобы получали какие-то документы. Насколько я знаю, никто ни с кем не связывался», — сказал он.

На вопрос, кто будет представлять президента в суде в случае рассмотрения иска, Песков заявил, что никаких решений на эту тему пока не принималось.

Об иске Игнатьева в Верховный суд Чувашии стало известно накануне. Политик решил оспорить президентский указ о досрочном прекращении своих полномочий в связи с утратой доверия.

Главу Чувашии Игнатьева исключили из «Единой России»
Политика
Михаил Игнатьев

Судебное заседание в Чебоксарах было назначено на 30 июня. Утром 27 мая стало известно, что часть требований Игнатьева (касательно дополнительных социальных гарантий) истцу вернули, однако остальная часть иска принята к производству. При этом сам экс-глава Чувашии, по данным «Коммерсанта», был госпитализирован с двусторонней пневмонией.

Путин отправил Игнатьева в отставку указом от 29 января 2020 года. За день до этого Игнатьева исключили из «Единой России», президиум генерального совета партии принял такое решение на основе рекомендации партийной комиссии по этике.

Увольнению Игнатьева предшествовало несколько публичных скандалов. Сначала он заявил о необходимости «мочить» журналистов, которые критикуют власть. Спустя неделю глава Чувашии во время церемонии вручения пожарным новой техники заставил одного из сотрудников МЧС подпрыгнуть, чтобы дотянуться до ключей. Пресс-служба Игнатьева объяснила случившееся шуткой, однако в итоге главу Чувашии обвинили в демонстрации «чванства и барских замашек».

Авторы: Полина Химшиашвили, Артем Филипенок
Теги: Михаил Игнатьев, Дмитрий Песков
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