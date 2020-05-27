Кремль не счел главным вопросом иск Игнатьева

Пресс-секретарь президента заявил, что об иске экс-главы Чувашии в Кремле узнали из СМИ. Никаких документов в администрации не получали

Дмитрий Песков (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле не считают главным вопрос о подаче бывшим руководителем Чувашии Михаилом Игнатьевым иска к Владимиру Путину, передает корреспондент РБК.

По словам Пескова, о ситуации в Кремле узнали из средств массовой информации. «Мне неизвестно о том, чтобы получали какие-то документы. Насколько я знаю, никто ни с кем не связывался», — сказал он.

На вопрос, кто будет представлять президента в суде в случае рассмотрения иска, Песков заявил, что никаких решений на эту тему пока не принималось.

Об иске Игнатьева в Верховный суд Чувашии стало известно накануне. Политик решил оспорить президентский указ о досрочном прекращении своих полномочий в связи с утратой доверия.