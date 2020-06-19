Домогаров объяснил свой пост о Ефремове

Александр Домогаров (Фото: Антон Кардашов / АГН «Москва»)

Актер Александр Домогаров объяснил, что свой пост о ситуации с Михаилом Ефремовым он посвятил не «трагедии» актера, а комментариям от завистников, и призвал прекратить травлю. Об этом актер написал в Instagram, передает «РИА Новости».

«Люди, остановитесь... Прекратите травлю! Михаил понесет наказание! Но не ваше!» — заявил артист. Он отметил, что теперь Ефремова хотят «растоптать в пыль» те, кто раньше молчал о нем или аплодировал ему.

По словам Домогарова, люди «от зависти копили яд».

Ранее Домогаров написал в Instagram, что «страшная катастрофа, которая произошла с Ефремовым, показала отношение общества и стала лакмусовой бумажкой. Артист указал, что Ефремов действительно виновен, однако его должен судить суд, а не люди. «А вы, осуждающие, не пили, не бросали жен, жили всегда с одной женой, не изменяли, не ночевали у приятелей или у подруг?», — написал Домогаров и призвал их не приходить на свои спектакли.