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Авария с участием Ефремова ,  
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Домогаров объяснил свой пост о Ефремове

Александр Домогаров
Александр Домогаров (Фото: Антон Кардашов / АГН «Москва»)

Актер Александр Домогаров объяснил, что свой пост о ситуации с Михаилом Ефремовым он посвятил не «трагедии» актера, а комментариям от завистников, и призвал прекратить травлю. Об этом актер написал в Instagram, передает «РИА Новости».

«Люди, остановитесь... Прекратите травлю! Михаил понесет наказание! Но не ваше!» — заявил артист. Он отметил, что теперь Ефремова хотят «растоптать в пыль» те, кто раньше молчал о нем или аплодировал ему.

По словам Домогарова, люди «от зависти копили яд».

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Ранее Домогаров написал в Instagram, что «страшная катастрофа, которая произошла с Ефремовым, показала отношение общества и стала лакмусовой бумажкой. Артист указал, что Ефремов действительно виновен, однако его должен судить суд, а не люди. «А вы, осуждающие, не пили, не бросали жен, жили всегда с одной женой, не изменяли, не ночевали у приятелей или у подруг?», — написал Домогаров и призвал их не приходить на свои спектакли.

Ранее актер Гоша Куценко и актриса Рената Литвинова вступились за Ефремова. Куценко заявил, что любой человек «перед Богом имеет право на прощение», а Литвинова сообщила, что это «травма для обеих сторон», и с Ефремовым тоже случилось горе. При этом они также осудили тех, кто критикует актера после аварии.

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Михаил Ефремов, будучи в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, вечером 8 июня вылетел на встречную полосу и врезался в фургон Lada. За рулем находился Сергей Захаров, который от полученных травм на следующий день умер в больнице. Против актера возбудили уголовное дело, он находится под домашним арестом.

Теги: Александр Домогаров, Михаил Ефремов, актер
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