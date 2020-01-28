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Нарышкин обвинил Зеленского в погружении в украинский национализм

Зеленский, говоря об освобождении Освенцима, напомнил о действиях Украинского фронта и 100-й Львовской дивизии. Они носили эти наименования не потому, что в них служили украинцы, напомнил директор СВР
Сергей Нарышкин (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Директор Службы внешней разведки и председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин на пресс-конференции в Москве заявил, что президент Украины Владимир Зеленский становится все ближе к националистам. Об этом сообщает «РИА Новости».

Свое мнение Нарышкин высказал на пресс-конференции, посвященной 75-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим). «Господин Зеленский все больше и больше погружается в идеи украинского национализма, забывая совсем о том, по какому принципу назывались части Красной армии — по принципу географического места, где та или иная часть формировалась, или же, начиная с 1943 года, по географическому направлению главных ударов», — сказал Нарышкин.

Сейм Польши уравнял ответственность СССР и Германии за начало войны
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Во время визита в Польшу на памятные мероприятия в честь освобождения концлагеря Зеленский напомнил о роли украинцев в этих событиях. В частности, Зеленский упомянул, что Освенцим (Аушвиц) освобождал ударный батальон 100-й Львовской дивизии в составе 1-го Украинского фронта. «Мы никогда не забудем о почти 9 млн украинцев, военных и гражданских, которые погибли во Второй мировой войне в борьбе с фашизмом», — сказал он.

100-я Львовская дивизия была сформирована в 1942 году в Архангельском военном округе, в Вологде. Летом 1944 года, после того как дивизия приняла участие в освобождении Львова, она получила почетное наименование «Львовская».

Зеленский заявил об ответственности СССР за развязывание Второй мировой
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Накануне, в ходе пресс-конференции после переговоров с президентом Польши Анджеем Дудой, Зеленский заявил, что СССР наравне с нацистской Германией причастен к началу Второй мировой войны. «Польша и польский народ первыми почувствовали на себе сговор тоталитарных режимов. Это привело к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик холокоста», — заявил он.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Сергей Нарышкин, Владимир Зеленский, Украина, национализм
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