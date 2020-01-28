Кремль ответил на слова Зеленского о вине СССР в начале Второй мировой

Обвинения Зеленского в адрес СССР оскорбительны не только для россиян, но и для всех жителей СНГ, считают в Кремле. Президент Украины накануне заявил, что к началу Второй мировой войны привел «сговор тоталитарных режимов»

Владимир Зеленский (Фото: Gian Ehrenzeller / EPA / ТАСС)

Слова Владимира Зеленского, что началу Второй мировой войны послужил сговор СССР и нацистской Германии, должны быть оскорбительны для россиян, миллионов жителей стран СНГ и Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Представитель Кремля сказал, что Москва категорически не согласна с позицией Киева в этом вопросе, которая созвучна позиции властей Польши. «В этом заявлении президент Украины солидаризируется с крайне ошибочной версией, с нашей точки зрения, польского руководства, крайне оскорбительной для миллионов россиян и граждан стран СНГ, чьи родители и родственники отдали свою жизнь за освобождение Европы и Польши. Это вряд ли сочетается с верой и убеждениями миллионов украинцев, которые также с оружием в руках воевали с фашистами», — сказал Песков. Заявление украинского президента Кремль считает ошибочным и оскорбительным, добавил он.

О том, что ко Второй мировой войне привел сговор «тоталитарных режимов», Зеленский заявил во время визита в Польшу, на мероприятиях в честь годовщины освобождения Освенцима (Аушвиц) советскими войсками. Президент Украины сказал, что жертвой действий Берлина и Москвы стала Польша. Все это «позволило нацистам запустить смертоносный маховик холокоста», уверен он.

Участвуя в мероприятиях в честь освобождения Освенцима, Зеленский напомнил, что концлагерь освобождали силы 1-го Украинского фронта и 100-й Львовской дивизии. В ответ директор Службы внешней разведки и председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин напомнил, что такие наименования воинские соединения получали не по национальному составу, а по направлению главных ударов.